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МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом территорию музея истории Байкало-Амурской магистрали в городе Тынде. Новые скорости МТС доступны в районе музея и на расположенных рядом городских магистралях – улицах Спортивная и Красная Пресня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Музей истории БАМа является вторым по величине музеем Амурской области, здесь хранятся редкие и уникальные экспонаты, посвященные грандиозной стройке прошлого столетия. В музее можно увидеть историю строительства и эксплуатацию Байкало-Амурской магистрали, жизнь и быт первых тындинцев. Особый интерес у посетителей вызывает экспозиционный зал «Бочка с улицы Диогенов», где представлен один из видов временного жилья – переоборудованная железнодорожная цистерна. Несколько таких бочек-домов, выкрашенные в красно-оранжевый цвет, в 70-е годы располагались в районе современной гостиницы «Юность» на улице, получившей в народе название «улица Диогенов» в честь древнегреческого философа Диогена, жившего в большой бочке.

Установленное телеком-оборудование МТС позволит посетителям музея искать дополнительную информацию в сети о строителях-железнодорожниках, совершать прогулку по виртуальным выставкам и смотреть видеолекции о ярких страницах стройки Байкало-Амурской магистрали, которой в этом году исполняется 50 лет.

«Тында всем известна, как «столица БАМа» – узловая железнодорожная станция, но также это крупный город с яркой историей и привлекательными туристическими маршрутами. Чтобы путешествовать можно было с комфортом, мы обеспечили скоростным мобильным интернетом центральную часть города, где находятся популярные туристические локации, музеи, кафе и рестораны. С новыми скоростями жителям и гостям города будет удобно пользоваться туристическими приложениями, заказывать такси, загружать видео в социальных сетях и совершать видеозвонки даже в часы повышенной нагрузки на сеть – во время городских праздников и в выходные дни», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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