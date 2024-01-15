«МегаФон» запустил 4G в магаданском поселке энергетиков

Жителям поселка Синегорье в Магаданской области впервые стала доступна мобильная связь четвертого поколения. Раньше абоненты могли передавать данные только в сети 3G и совершать голосовые вызовы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Синегорье стоит на берегу реки Колыма в окружении гор. Здесь проживает около 2000 человек, большинство из которых работают на Колымской ГЭС. Гидростанция является уникальным техническим сооружением. Высота плотины составляет более 130 метров, а часть оборудования размещена под землей, попасть сюда можно через специальные тоннели, вырубленные в скале.

Все эти природные особенности создают ряд сложностей для проникновения мобильного сигнала. Тем не менее, связисты «МегаФона» провели модернизацию телеком-оборудования, которая обеспечила жителям возможность пользоваться любыми цифровыми ресурсами на комфортных интернет-скоростях. Вместе с тем современный стандарт связи (4G) позволяет абонентам совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается быстрым соединением и высоким качеством передачи голоса.

«Наша статистика показывает, что жители небольших отдаленных поселков активнее горожан используют мобильный интернет. В Синегорье к концу прошлого года абоненты почти в два раза увеличили мобильный трафик. Поэтому мы совершенствовали оборудование базовых станций, обеспечивая возможность синегорцам с помощью мобильного интернета получать образование, пользоваться цифровыми государственными сервисами и быть на связи с «большой землей», - сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.