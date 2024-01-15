Российские школы и вузы получили доступ к DION

«Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях, где на компьютерах установлена ОС Astra Linux, могут использовать отечественный сервис видео-конференц-связи для замены программных решений зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

DION — разработанная холдингом «Т1» ВКС-платформа. Сервис позволяет осуществлять аудио- и видеозвонки высокого качества, единовременно подключать до 5000 равноправных участников в конференцию и гарантировать информационную безопасность коммуникаций и файлообмена. DION может применяться для проведения онлайн-уроков, подключения на лекции удаленных экспертов, организации административных совещаний, запуска вебинаров и тренингов, обмена сообщениями и документами.

Созданные «Группой Астра» импортонезависимые репозитории ПО включают в себя программные продукты, призванные обеспечить бесшовный переход на решения российского производства: от средств виртуализации и систем ИТ-безопасности до языков программирования, компиляторов и офисных пакетов.

«Сегодня DION — не просто ВКС-сервис, но полноценная платформа корпоративных коммуникаций. Исторически мы фокусируемся на B2B- и B2G-рынках, однако понимаем, что образовательный сектор — область, развитие которой несет добавленную ценность для всего рынка. Поддержка российских школ и вузов — вклад в формирование кадрового резерва и будущее множества индустрий. «Группа Астра» — сильный партнер, который проделал огромную работу в этом направлении. Уверены, что наше сотрудничество благотворно скажется на всей образовательной отрасли», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

«Мы рады пополнить свой репозиторий полностью отечественной платформой коммуникаций, которая, уверены, облегчит процесс обучения школьников и студентов и сделает его более технологичным и удобным. Подобные примеры взаимодействия российских ИТ-компаний ускоряют процесс импортозамещения и положительно влияют на развитие рынка», — отметил Роман Борисов, заместитель коммерческого директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть до 5000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. DION обеспечивает стабильное соединение, хорошее качество звука и трансляции экрана благодаря невысоким требованиям к каналу связи. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.

НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM, решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection, платформа для управления разработкой технологических продуктов Сфера, комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax, HR-платформа AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.