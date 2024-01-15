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Сервис GetPayAll начал прием платежей от зарубежных компаний и физических лиц

GetPayAll — сервис для оплаты платежей включил в список своих услуг возможность приема платежей от зарубежных физических и юридических лиц за российский софт и обучающие курсы. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Сервис GetPayAll объявил о начале приема платежей от зарубежных пользователей и компаний для оплаты российского ИT-софта и обучающих курсов на английском языке. Платформа создает ссылки на оплату, формирует swift-счета и предоставляет форму для проведения транзакции.

Система обеспечивает эффективный прием платежей от зарубежных клиентов, гарантируя быстрое получение средств без задержек. Площадка также может предоставить прямые ссылки на оплату товара или услуги как для физических, так и для юридических лиц. Сервис позволяет принимать платежи в разных валютах, что делает его идеальным для работы на международном рынке.

«Каждый бизнес сегодня стремится к глобальному присутствию. Наш сервис разработал комплексное решение, которое позволит облегчить и обезопасить этот процесс, быстро совершая необходимые транзакции», — сказал представитель GetPayAll.

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