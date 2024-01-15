CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Трояны-майнеры в Telegram. Заражено более 40 тыс. компьютеров

Участились случаи выявления троянов-майнеров для скрытой добычи криптовалюты в составе пиратского ПО, доступного в Telegram и на некоторых интернет-площадках. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

В декабре 2023 г. сотрудники вирусной лаборатории «Доктор Веб» отметили рост числа детектирований трояна-майнера Trojan.BtcMine.3767 и связанного с ним Trojan.BtcMine.2742, которые, как выяснилось, попадали на компьютеры пользователей с пиратскими дистрибутивами различного программного обеспечения.

Trojan.BtcMine.3767 представляет собой троянскую программу для ОС Windows, написанную на языке С++. Это загрузчик майнера, созданный на базе проекта SilentCryptoMiner с открытым кодом. Основными источниками инфицированного данным трояном ПО являются Telegram канал t[.]me/files_f (более 5 тыс. подписчиков), а также сайты itmen[.]software и soft[.]sibnet[.]ru. Для последнего подготавливались отдельные сборки с использованием установщика NSIS. При этом после распаковки инсталляционного пакета были обнаружены пути, которые злоумышленники использовали для хранения исходных файлов трояна: C:\bot_sibnet\Resources\softportal\exe\; C:\bot_sibnet\Resources\protect_build\miner\

По данным вирусной лаборатории «Доктор Веб», за полтора месяца одна из кампаний по распространению данного трояна привела к заражению более 40 тыс. компьютеров. Однако, учитывая статистику просмотров публикаций в Telegram-канале и трафик сайтов, масштаб проблемы может оказаться ещё более значительным.

После запуска загрузчик копирует себя в каталог %ProgramFiles%\google\chrome\ под именем updater.exe и создает задачу планировщика для обеспечения автозагрузки при запуске ОС. В целях маскировки задача имеет название GoogleUpdateTaskMachineQC. Кроме того, загрузчик прописывает свой файл в исключения антивируса Windows Defender, а также запрещает компьютеру выключаться и уходить в режим гибернации. Начальные настройки зашиты в тело трояна, в дальнейшем получение настроек выполняется с удаленного хоста. После инициализации в процесс explorer.exe внедряется полезная нагрузка — Trojan.BtcMine.2742, троян, отвечающий за скрытую добычу криптовалюты.

Дополнительно загрузчик позволяет устанавливать на скомпрометированный компьютер бесфайловый руткит r77, запрещать обновления ОС Windows, блокировать доступ к сайтам, автоматически удалять и восстанавливать свои исходные файлы, приостанавливать процесс добычи криптовалюты, а также выгружать занимаемую майнером оперативную и видеопамять при запуске на зараженном компьютере программ для мониторинга процессов.

Антивирус Dr.Web успешно обнаруживает и нейтрализует трояны Trojan.BtcMine.3767 и Trojan.BtcMine.2742, поэтому для пользователей они не представляют какой-либо угрозы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

В России легализовали протокол связи для интернета вещей

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

У Wildberries сгорел огромный склад. Ущерб может превысить 10 миллиардов

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще