Аналитика «МТС банк» и YouDo.com: в первые дни нового года кировчане увлеклись спортом, красотой и гороскопами

Аналитики «МТС банка» и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян в период новогодних каникул. Практически в три раза вырос спрос на массаж, а в топ самых востребованных специалистов попали репетиторы по китайскому языку и астрологи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В первые дни 2024 г. россияне стали больше внимания уделять своему здоровью, внешнему виду и образованию. Одной из самых популярных оздоровительных услуг на новогодних каникулах стал массаж. В «МТС банке» отмечают рост спроса в массажных салонах в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., а средний чек при этом снизился на 25% до 2400 руб.

В салонах красоты и барбершопах количество транзакций увеличилось на 18%, а средний чек – на 7% до 2100 руб. Стали более востребованы и СПА-услуги, спрос на них вырос на 16%, а средний чек – на 26% до 3200 руб.

В аптеках выросло количество продаж БАДов и витаминов на 14%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 690 руб.

Аналитики «МТС банка» считают, что одной из причин роста популярности услуг в индустрии красоты и здоровья стала аномально холодная погода во многих регионах России, в том числе в Кировской области.

По данным маркетплейса услуг YouDo.com, в первые дни 2024 г. спрос на услуги категории «Красота и здоровье» вырос на 74%, а на услуги категории «Репетиторы и обучение» – на 61%. Тройку лидеров по росту популярности замыкают астрологи, которые смогут составить персональный гороскоп на год, – их стали искать на 53% чаще.

Наиболее популярные услуги у россиян в начале 2024 г. на YouDo.com: персональный тренер – 2100 руб.; диетолог – 2020 руб; косметолог – 2010 руб.; репетитор по английскому языку – 1870 руб.; репетитор по китайскому языку – 1920 руб.; астролог – 1590 руб.

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов «МТС банка» во всех регионах России с 1 по 8 января 2023-2024 гг. по соответствующим МСС-кодам.