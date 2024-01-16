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Доля спонтанных новогодних поездок в ближнее зарубежье выросла почти в 2 раза

Большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму — более 87% пользователей выбирали путешествия по России. К такому выводы пришли специалисты «Яндекс Путешествий», проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Планируя поездки за границу, россияне выбирали страны с более мягким климатом: лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Среди них самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей — 5,3 тыс. руб., тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9,9 тыс. руб.

Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий (с горизонтом планирования в несколько дней). В частности, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья — на 14%.

Самыми популярными городами по поиску авиабилетов внутри страны стали Москва (средняя цена перелета в обе стороны — 10 тыс. руб.), Санкт-Петербург (9,3 тыс. руб.), Сочи (17,3 тыс. руб.), Калининград (13,6 тыс. руб.), Казань (11,2 тыс. руб.), Минеральные Воды (22 тыс. руб.), Самара (15 тыс. руб.), Екатеринбург (14 тыс. руб.), Махачкала (15,3 тыс. руб.), Пермь (13,4 тыс. руб.).

За пределами России лидируют Ереван (средняя цена перелета в обе стороны — 24,2 тыс. руб.), Стамбул (35,5 тыс. руб.), Минск (10,8 тыс. руб.), Дубай (61,4 тыс. руб.), Баку (52,1 тыс. руб.), Тбилиси (45,8 тыс. руб.), Ташкент (36,9 тыс. руб.), Алматы (32 тыс. руб.), Бишкек (31,9 тыс. руб.) и Астана (27,4 тыс. руб.).

В среднем продолжительность мини-поездок составила 3 дня. Самые спонтанные поездки были в Челябинск — меньше, чем за 2 дня до вылета, а наиболее запланированные — в Махачкалу, за 4 дня до вылета. Направлением для самых длительных поездок (5 дней) стал Владикавказ, для самых коротких — Нижний Новгород (меньше 2 дней).

Также эксперты сервиса составили рейтинг федеральных округов по доли спонтанных путешествий:

Дальневосточный федеральный округ — 45%

Сибирский федеральный округ — 40%

Уральский федеральный округ — 40%

Приволжский федеральный округ — 34%

Северо-Западный федеральный округ — 34%

Центральный федеральный округ — 34%

Южный федеральный округ — 33%

Северо-Кавказский федеральный округ — 29%

Как говорят эксперты, многие люди могут легче принимать решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они уже находятся в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских выходных, могли стать специальные новогодние предложения и акции, а значит доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях.

***

«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

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