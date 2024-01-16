«Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Сервис недвижимости «Домклик» запустил подписки для партнеров — агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки — сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Что входит в подписку «Максимум»: рассылка персональных скидок клиентам; скидка на пакет размещения и продвижения объявлений; в рекомендациях объявления будут только ваши предложения; поиск по завершенным сделкам; максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве); максимальное продвижение бренда в поиске и на карте; выделение объявлений среди остальных на карте; ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (один день).

Что входит в подписку «Оптимум»: рассылка персональных скидок клиентам; скидка на пакет размещения и продвижения объявлений; в рекомендациях объявления будут только ваши предложения; поиск по завершенным сделкам; максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве); максимальное продвижение бренда в поиске и на карте; ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (три дня).

Что входит в подписку «Стандарт»: рассылка персональных скидок клиентам; скидка на пакет размещения и продвижения объявлений; продвижение бренда в объявлении; ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (пять дней).

Купить подписку может партнер, разместивший 20 и более объявлений. Чтобы подключить услугу, в личном кабинете «Домклик» в разделе «Тарифы» нужно нажать «Выбрать подписку».

Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнера в зависимости от объема размещенных объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе Домклик содержится более 2 млн объявлений.