На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он поможет предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Все пользователи платформы смогут провести сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.

Например, предприниматели из Татарстана в настоящий момент могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Помогут с продвижением товаров на площадке на условиях софинансирования представителям МСП из Ивановской области. Московским предпринимателям доступны бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в соцсетях с построением контент-стратегии, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.

«Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тыс. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Так, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, тогда как другая – до 60 тыс. бонусов на продвижение новым клиентам.

Кроме того, в сервисе на МСП.РФ доступным языком написаны пошаговые инструкции от экспертов площадок по важным вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен и логистики, аналитики и разработки стратегии, продвижения товаров или услуг. Это позволит избежать ошибок при открытии своего дела.

В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, «Авито», «ВКонтакте», «Ярмарка Мастеров», «Мегамаркет», «Профи.ру». Площадки прошли отбор «Корпорации МСП» и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах.

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Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана «Корпорацией МСП» совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.