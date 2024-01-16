Рекламодатели смогут размещать видеобаннеры на главной странице «Яндекс Маркета»

На главной странице «Яндекс Маркета» появились видеобаннеры — новый формат медийной рекламы на маркетплейсе. Результаты закрытого совместного тестирования с продавцами и производителями товаров показали, что такая реклама в три раза более эффективна по показателю кликабельности (CTR), чем статичные объявления. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Видеобаннеры на маркетплейсе помогут рекламодателям наглядно показать товары, задействовать инструменты эмоционального брендинга и повысить уровень вовлеченности покупателей.

Для видеобаннера подойдут ролики продолжительностью до 30 секунд, также на него можно добавить логотип бренда, разместить промокод или информацию о скидке. В личном кабинете рекламодатели могут выбрать любую страницу «Яндекс Маркета», на которую будет вести объявление, например, на товар или страницу магазина.

Минимальная ставка за размещение видеобаннера от 150 рублей за 1 тыс. показов. Новый рекламный инструмент уже доступен всем продавцам и производителям в личном кабинете маркетплейса.

***

«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 58,5 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 68,4 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а ещё в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».