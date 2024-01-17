Больше четверти россиян интересуются онлайн-проверкой на совместимость

В ходе опроса* New Kaspersky больше четверти россиян (27%) признались, что иногда проверяют на специальных сайтах совместимость с теми, кто им нравится, — по гороскопу, имени или дате рождения. Еще 5% опрошенных отметили, что делают так постоянно. Эксперты по кибербезопасности обращают внимание, что пользователям следует быть внимательными, когда они переходят по неизвестным ссылкам в поисковых системах, а также вводят личные данные — свои и других людей — на неизвестных ресурсах или передают их посторонним. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Интерес к площадкам, которые обещают рассказать о том, как могут развиваться отношения, немного отличается в зависимости от пола и возраста. Женщины изучают совместимость в онлайне чаще. Так, увлекаются прогнозами 30% участниц опроса, в то время как среди мужчин эта доля составляет 23%. При этом интерес к такой активности ярче выражен у молодежи. Если среди тех, кому 18-24 года, периодически посещают подобные сайты 39%, то в группе людей зрелого возраста (55+) — 20%.

«Неудивительно, что сайты, где предлагают заглянуть в будущее или получить ответы на волнующие вопросы, пользуются популярностью. Вне зависимости от того, верит человек в прогнозы или нет, всегда важно анализировать, какие данные вас просят ввести или передать. Если это только дата рождения и имя, то такая связка вряд ли может нести риски для кибербезопасности пользователя. Но если речь идет о конфиденциальной информации, например фамилии, месте работы или фотографии, стоит насторожиться. Личные данные или фотографии злоумышленники могут потом использовать в своих целях: для онлайн-мошенничества, шантажа и не только», — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, которые используют в своих схемах разные темы, специалисты рекомендуют: не делиться с посторонними конфиденциальными данными, в том числе логином, паролем и кодом подтверждения от аккаунта в социальных сетях или мессенджерах; использовать надежное защитное решение: оно предупредит, если человек попытается перейти по фишинговой или скам-ссылке; не размещать большие объемы личной информации в сети — своей и других людей; критически относиться к крайне заманчивым предложениям в интернете.

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в крупных городах России.