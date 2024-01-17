«МегаФон» разогнал интернет на восьми горнолыжных курортах Ленинградской области

Мобильный интернет «МегаФона» стал на 20% быстрее для любителей экстрима. Оператор улучшил покрытие и емкость сети на популярных горнолыжных трассах Ленинградской области. Сильные морозы не стали преградой для любителей активного отдыха, которые провели свои новогодние каникулы на склонах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года гости и местные жители разговаривали по телефону всего на 1,5% меньше, однако потребление интернет-трафика выросло более, чем на треть (36%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На фоне возрастающего объема трафика специалисты «МегаФона» провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. На курорте «Игора» связисты запустили новое оборудование, увеличивающее скорость передачи данных на 20%. На базах «Охта-Парк» во Всеволожском районе, «Снежный» и «Золотая Долина» в Приозерском районе, «Кавголово» и «Северный склон» недалеко от поселка Токсово, центре Юкки-парк у деревеньки Юкки и курорте «Пухтолова гора» в Зеленогорске специалисты расширили емкость сети за счет запуска дополнительного слоя L1800, что позволило обслуживать большее количество абонентов, одновременно находящихся в зоне базовой станции.

«Горнолыжные курорты Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются точкой притяжения для любителей активного отдыха. Для «МегаФона» важно обеспечить своих клиентов качественной и надежной связью, чтобы наши абоненты могли не только оставаться на связи, но и всегда делиться своими эмоциями. Стабильная связь обеспечивает постоянный доступ к экстренным службам и позволяет сделать отдых наших абонентов еще комфортнее и безопаснее», ̶ сказал директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Аналитики «МегаФона» выявили топ курортов по объему потребленного трафика в новогодние каникулы. Возглавили рейтинг склоны курорта «Игора». Здесь пользователи «МегаФона» за зимний сезон скачали порядка 22 ТБ, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Посетители горнолыжного курорта «Охта-парк» израсходовали в два раза меньше трафика (11,5 ТБ), чем горнолыжники «Игоры», что ставит этот курорт на второе место. Бронзу разделили между собой «Пухтолова гора» и учебно-тренировочный центр «Кавголово» – здесь за каникулы абоненты прокачали по 8,5 ТБ.

Среди пользователей оператора самыми популярными месяцами для отдыха на снежных трассах являются январь и март, а наименьшее число посещений выпадает на декабрь.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.