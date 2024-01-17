МТС прокачала мобильный интернет на Полярном Урале

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в городе Лабытнанги и поселке Харп на Ямале. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета у жителей Крайнего Севера выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Апгрейд сети позволил увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE более чем на 20% в центральной и северной части Лабытнанги - города Семи лиственниц, где проживает более 30 тыс. человек. В ближайшем крупном поселке Харп средняя скорость выросла на 35%.

У харповчан существенно улучшилось качество связи в микрорайоне Северный, а также в жилых районах поселка с активным ростом трафика. В Лабытнанги изменение скорости мобильного интернета ощутят посетители ледового городка «Хрустальная сказка» на площади имени Владимира Нака, жители улиц Автострадная, Обская, Гагарина, Первомайская, Дзержинского.

Рост скоростей в сети LTE стал возможным благодаря программе модернизации сети в Ямало-Ненецком автономном округе. Скоростей передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть северяне могли с комфортом пользоваться банковскими приложениями, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы на работе, дома и во время путешествий. Кроме того, модернизация расширила доступ к современной технологии VoLTE, которая позволяет абонентам разговаривать по смартфону и одновременно пользоваться интернетом. А качество связи заметно выше, чем в сетях второго и третьего поколения и соответствует стандарту HD Voice, то есть максимально близко к натуральному звучанию голоса.

«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в Заполярье. Пристальное внимание уделяем локациям с высоким туристическим трафиком. К примеру, через Лабытнанги и Харп пролегает этнотур к стойбищу оленеводов, национальной охоте и рыбалке, а в летнее время – к сплаву по горной реке Собь. Здесь проходит туристический маршрут к известным достопримечательностям Ямала – Нефритовой долине и Леднику романтиков в горном массиве Рай-Из. Нам важно, чтобы путешественники, которые приезжают со всех уголков страны на Крайний Север, несмотря на суровый арктический климат, могли чувствовать себя комфортно и оставаться на связи в любой ситуации», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.