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В горах на высоких скоростях: связисты улучшили сеть для челябинских лыжников

Специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование на территории горнолыжного центра «Райдер» в Челябинской области. Благодаря этому уже в новогодние каникулы высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения и звонки в VoLTE стали доступны для отдыхающих и жителей ближайших районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поток туристов на горнолыжных курортах Южного Урала традиционно растет с наступлением зимних каникул – вместе с этим увеличиваются объем трафика и количество звонков, которые совершают челябинцы и гости из соседних регионов. Отдыхающие традиционно выкладывают фото в соцсети, пользуются поисковиками, картами и системами бронирования.

Для комфорта любителей горнолыжного отдыха инженеры «МегаФона» запустили на ГЛЦ «Райдер» в Миассе новую базовую станцию сотовой связи с поддержкой скоростного интернета 4G. Частотный диапазон гарантирует высокие скорости и обеспечивает широкий радиус распространения сигнала, а технология VoLTE гарантирует более чистый звук при разговоре. Улучшения затронули не только горнолыжный центр, но и находящиеся рядом садовое товарищество «Урал-1», промышленные предприятия.

«В Челябинской области находится большое количество популярных горнолыжных курортов, на которых любят проводить время и местные жители, и туристы из ближайших регионов. По нашим замерам, средняя скорость передачи данных после запуска оборудования составляет 70 Мбит/с. Мы надеемся, что это позволит любителям экстремального отдыха набирать высокие скорости не только в горах, но и в интернете», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

Согласно замерам аналитиков компании, объем трафика на других ГЛЦ Южного Урала, где уже улучшено покрытие сети, в последнюю неделю декабря вырос на 27% по сравнению с началом месяца, а количество абонентов – на 12%.

Ранее инженеры компании провели рефарминг сети на Южном Урале, увеличив зону покрытия на ГЛЦ «Завьялиха» и «Аджигардак». В общей сложности за год эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в более чем 80 небольших населенных пунктах региона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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