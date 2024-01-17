В новогодние каникулы пермяки чаще всего отдыхали в Белоруссии

Сервис бронирования отелей «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, на базе обезличенной Big Data компании проанализировал поездки пермяков за границу с 30 декабря по 8 января включительно. Самыми популярными направлениями стали Белоруссия, ОАЭ и Казахстан. Общий турпоток жителей Прикамья за границу вырос на 26,5% год к году.

Лидером по поездкам из Пермского края стала Белоруссия. На эту страну приходится 15% от всех путешествий пермяков за рубеж. На втором месте среди стран зарубежья Объединённые Арабские Эмираты – в новогодние каникулы доля поездок в эту страну составила 14%. На третьем – Казахстан с долей 10% от общего турпотока из региона. Турция и Египет замыкают топ-5 направлений, занимая 9% и 7%, соответственно.

В целом по стране общий турпоток за границу на каникулах, по данным «МТС Travel», вырос на 4% год к году. Здесь лидером также остаётся Белоруссия – её доля в общем зарубежном турпотоке составила 28%. На втором месте Казахстан – на страну приходится 8,5% от всех поездок россиян за рубеж. Третье место по числу поездок на каникулы занимает Турция с долей 8%.

На новогодние каникулы доля европейских стран от всех поездок россиян в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году. По турпотоку её постепенно догоняет Юго-Восточная Азия – за год популярность данного направления выросла более чем на треть. В эти новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11% от поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в Таиланд.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян за границу. Учитывались поездки за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно. Не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты. Учитывались только те поездки, которые завершились возвращением в РФ.