Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова

В январские каникулы количество туристов из российских регионов, посетивших резиденцию главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Также россияне активнее стали писать письма Деду Морозу со своими желаниями — трафик на сайт вотчины вырос в 17 раз. К такому выводу пришли эксперты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в зимние праздники 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Москвичи, несмотря на более сложную логистику, опередили по количеству путешественников в «сказочную» резиденцию Деда Мороза гостей из Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Кирова. Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из регионов России стабилен, и в целом за год увеличился на 22%. За время визитов гости прокачали здесь более 12,6 тыс. Гб информации и проговорили более 2 тыс. часов.

Несмотря на то, что январские каникулы ознаменовались внушительными заморозками, в гости к любимым сказочным героям в резиденцию приехали не только жители обеих столиц и соседних городов Сыктывкара и Кирова, но также из Магадана, Новосибирска и Иркутска. Всего вотчину посетили путешественники из 60 регионов страны.

Главная резиденция Деда Мороза идет в ногу со временем и принимала письма с пожеланиями не только в бумажных конвертах, но и онлайн. Больше всего услуги «волшебной почты» оказались востребованы накануне новогодней ночи 29 декабря и 31 декабря у москвичей, вологжан, архангелогородцев и петербуржцев: письма из этих регионов составили 65% почтового трафика на сайте вотчины.

«Чтобы нашим абонентам было комфортно общаться в новогодние праздники мы заранее готовим инфраструктуру связи на востребованных направлениях, а Великий Устюг, безусловно, один из таких. В 2024 г. мы зафиксировали рост новогоднего трафика передачи данных в резиденции на 30%, что не удивительно — по данным Российского союза туриндустрии в эти каникулы наблюдался самый высокий уровень спроса на туры к Деду Морозу за последние 7-8 лет. В среднем каждый путешественник в январе этого года расходовал около 300 Мб при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат 150 селфи с новогодним волшебником», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

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