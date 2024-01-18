МТС вдвое ускорила мобильный интернет на бульваре Гагарина

МТС усилила сети LTE на бульваре Гагарина в Иркутске. Скорость мобильного интернета в начале набережной Ангары выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки дополнительного телеком-оборудования скорость передачи данных МТС стала быстрее на всей территории «вузовской» улицы Иркутска. Заметные улучшения почувствовали горожане, проживающие и работающие в начале бульвара Гагарина и его окрестностях. Ускорение 4G-сети отмечается и внутри учебных заведений и административных зданий в этой локации, а также на острове «Юность». Увеличенную скорость могли почувствовать посетители фитнес-клуба «Весна» и медицинского центра «Эксперт», а также автовладельцы, которые ежедневно в часы-пик стоят в заторе, выезжая с бульвара Гагарина на улицу Кожова.

«Бульвар Гагарина — одно из знаковых мест Иркутска. Здесь сосредоточены важные социальные городские объекты — вузы, медучреждения, Белый дом, Краеведческий музей и другие. Ежегодно улица принимает сотни тысяч жителей и гостей Приангарья, а наша основная задача — обеспечить абонентам высокоскоростной доступ к необходимым и уже привычным цифровым сервисам в любой точке города. Для этого мы анализируем нагрузку на наше оборудование при помощи обезличенных больших данных и заполняем так называемые LTE-пробелы, — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.