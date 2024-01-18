Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ

«Шедеврум» стал одним из трех ведущих мировых приложений с генеративным искусственным интеллектом по данным на конец 2023 г.. Информацию об этом опубликовала аналитическая компания Data.ai (прежнее название — App Annie) в своем ежегодном исследовании глобального рынка мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В составленном Data.ai рейтинге приложений с генеративным ИИ «Шедеврум» занимает третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100. Для оценки приложений Data.ai использует собственную метрику — Mobile Performance Score (MPS). При изучении приложений категории, в которую включен «Шедеврум», она учитывает три параметра: количество загрузок и пользователей (acquisition), вовлеченность аудитории (engagement) и оценки пользователей (sentiment). Алгоритмы искусственного интеллекта Data.ai выставляют от 1 до 100 баллов по каждому из них и формируют среднюю оценку.

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«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. С момента запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили почти 8,5 млн пользователей.