Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки

18 января 2024 г., в день 81-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда, в комплекс «Вторая мировая война в архивных документах», представленный на портале Президентской библиотеки, включено более 250 документов об обороне Ленинграда в 1942–1944 гг. Материалы поступили из федеральных архивов (РГАСПИ, ГА РФ, РГАЛИ, РГАНИ, РГВА, РГАКФД, РГАФД) и ведомственных архивов Минобороны, ФСБ и МВД России. Ознакомиться с ними теперь можно из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители Президентской библиотеки.

Это документы о планировании и проведении операции «Искра» (12–30 января 1943 года): приказы, боевые донесения, оперативные сводки, выдержки из журналов боевых действий и другие документы Ленинградского и Волховского фронтов, штаба Краснознаменного Балтийского флота. Среди них приказ командующего Ленинградским фронтом от 11 января 1943 г. о переходе в решительное наступление для прорыва блокады Ленинграда и акт о встрече частей Ленинградского и Волховского фронтов на восточной окраине Рабочего поселка № 1 в 9:30 утра 18 января 1943 г., зафиксировавший исторический момент прорыва блокады.

Также в комплекс «Вторая мировая война в архивных документах» вошли документы о подготовке и проведении операции «Полярная звезда», представлявшей собой согласованные действия Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов и особой группы войск под командованием М. С. Хозина в феврале–апреле 1943 г. с целью освобождения от противника территории Ленинградской области, а также о последующих боевых действиях вплоть до окончательного освобождения Ленинграда 27 января 1944 г.

Документы отражают вклад партизанского движения и органов НКВД — НКГБ СССР в оборону и освобождение Ленинграда и Ленинградской области, содержат информацию о положении в блокадном городе и оккупированных районах области.

Важное значение имеют документы ЦК ВКП(б), ленинградских партийных и комсомольских органов, местных органов внутренних дел о деятельности по защите города от артиллерийских обстрелов и пожаров, по обеспечению функционирования инфраструктуры города, работе промышленности и продовольственном снабжении Ленинграда, об оказании помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, о сборе ленинградцами средств для нужд Красной Армии за 1942–1944 гг.

В докладных записках и справках различных ведомств за март–апрель 1944 г. подводятся итоги героической обороны Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков за весь период блокады. Освещаются вопросы мобилизации и эвакуации населения, работа автомобильного и водного транспорта, топливной и оборонной промышленности, производство новых видов вооружения, масштабы причиненных разрушений, методы борьбы с болезнями в блокадных условиях. Имеются справки о количестве зарегистрированных актов о рождении и смерти по городу Ленинграду и Ленинградской области в период блокады.

Представлены акты ленинградских областной и городской комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, документы Красной армии, зафиксировавшие факты преступлений нацистов и их пособников против мирного населения, зверств в отношении военнопленных, разрушений памятников истории и архитектуры, в том числе варварского разрушения Петродворца (Петергофа).

В проект включены фотографии, запечатлевшие эпизоды боевых действий и моменты жизни блокадного города, а также сделанные сразу после освобождения Ленинграда и прилегающих районов от немецко-фашистских захватчиков.

В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. организаторами комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» выступают Федеральное архивное агентство («Росархив»), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

Подготовку комплекса осуществляют «Росархив» и федеральные государственные архивы при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, государственных архивов Республики Беларусь и др.

Объем комплекса на сегодняшний день составляет более 11 тыс. материалов: карт, схем, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с января 1933 по сентябрь 1944 г.

Архивные документы комплекса «Вторая мировая война в архивных документах» благодаря порталу Президентской библиотеки доступны из любой точки мира. Специально для зарубежной аудитории заголовки и аннотации к документам и тексты сопроводительных статей опубликованы также на английском языке.

Кроме оцифрованных архивных документов в Комплексе размещен перечень основных интернет-проектов, баз данных, других тематических интернет-публикаций документов, виртуальных туров по истории Второй мировой войны, разработанных государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и различными организациями.