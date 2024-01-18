В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения в 27 населенных пунктах Удмуртии. Устойчивый сигнал мобильного интернета стал доступен жителям как небольших деревень, так и крупных районных центров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия. Благодаря этому сигнал связи становится доступен на всей территории населенного пункта, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

Инженеры оператора провели работы в 14 районах Удмуртии, в их числе Балезинский, Вавожский, Воткинский, Завьяловский, Игринский, Камбарский, Кезский, Киясовский, Малопургинский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский.

Улучшение покрытия сети четвертого поколения будут заметны в крупных селах Балезино и Селты, которые являются административными центрами. Зона уверенного пользования скоростным интернетом расширена и в населенных пунктах, где проживает менее 500 человек – Черновский лесоучасток в Воткинском районе, Желтопи в Кезском районе, Байситово, Бураново и Абдульменево в Малопургинском районе, Зюзино в Шарканском районе, Заря в Якшур-Бодьинском районе.

«С каждым годом жители Удмуртии все активнее используют возможности мобильного интернета. Именно поэтому мы задействуем все возможности по модернизации оборудования и рефармингу частот, чтобы увеличить радиус покрытия сети четвертого поколения как в городах, так и в небольших населенных пунктах. В конце прошлого года наши специалисты расширили территорию 4G-покрытия в Глазове, Можге, Сарапуле, Ижевске и более чем в 50 сельских поселениях. Теперь еще в 27 населенных пунктах, где проживает порядка 50 тысяч человек, доступность мобильного интернета станет выше», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Для сельчан и путешественников в этих локациях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.