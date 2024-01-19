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161 млрд руб. потратили на видеоигры российские геймеры за 2023 г.

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Данные были получены благодаря опросу российских геймеров и анализу состояния рынка. Об этом CNews сообщили представители XYZ.

«В 2024 г. ожидается изменение динамики рынка видеоигр, что связано с определенными факторами. Текущий год характеризуется более умеренным количеством крупных проектов класса AAA. Это не означает, что тренд на выпуск высококачественных видеоигр, заметный в 2023 г., полностью исчезнет, однако предполагается некоторое изменение в темпах релизов. Тем не менее, считается, что такая ситуация может способствовать развитию индустрии видеоигр. Это позволит небольшим студиям и независимым разработчикам привлечь больше внимания к своим проектам», — сказала Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ.

Доля посреднических сервисов на конец 2023 г. достигла 24% — через них российские геймеры потратили около 55 млрд. руб. Ранее, на конец 3-го квартала, показатель составлял 21%.

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