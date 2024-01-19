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Банк «Русский Стандарт»: 89% покупок через СБП в 2023 году пришлось на онлайн

Банк «Русский Стандарт» выяснил, что чаще всего россияне оплачивают с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Как оказалось, в 2023 г. лидерами по количеству стали интернет-покупки. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

2023 г. можно назвать годом активного роста популярности СБП в России. По данным эквайринговой сети банка, общее число таких покупок в минувшем году выросло в два раза относительно 2022 г. Как выяснилось, чаще всего с помощью СБП россияне делают покупки в онлайне. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», доля таких интернет-покупок в 2023 г. составила 89%, тогда как на офлайн пришлись оставшиеся 11%.

При этом интерес к традиционным покупкам в магазинах через СБП растет. Так, в 2022 г. доля офлайна была всего 3%. А e-comm лидировал с показателем в 97%. Востребованность СБП в повседневной жизни растет, и ее все чаще используют не только для покупок в интернет-магазинах и на маркетплейсах, но и во время классического офлайн-шопинга. Число магазинов, которые подключают сервис приема платежей через СБП с выгодной тарификацией за прием платежей, неуклонно увеличивается. Кстати, растет популярность платежных NFC-табличек в кассовых зонах торговых точек, с помощью которых компании могут экономить на покупке дополнительных клиентских экранов.

По данным банка, чаще всего в онлайне через СБП россияне приобретают одежду и обувь (средний чек 1208 руб.), товары и продукты из супермаркетов (средний чек 366 руб.), заказывают фастфуд (средний чек 495 руб.), приобретают детскую одежду и обувь (средний чек 1732 руб.) и товары для дома (средний чек 2476 руб.)

При этом в классических магазинах с помощью СБП чаще всего оплачивают услуги доставки крупных заказов на дом (средний чек 2069 руб.), покупают книги (средний чек 831 руб.), фастфуд (526 руб.), делают покупки в супермаркетах (средний чек 772 руб.) и приобретают бытовую технику и электронику (средний чек 12252 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам онлайн- и офлайн-покупок через Систему быстрых платежей в 2023 и 2022 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» – член «Ассоциации ФинТех».

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