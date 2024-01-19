CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году

Генеративная модель Сбербанка Kandinsky подводит итоги 2023 г. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей. Модель заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии ИИ-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source-решения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили. Модель также умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть хорошо знает отечественный культурный код: архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.

Кроме того, пользователи Kandinsky могут создавать четырехсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд. Таким образом, генеративная модель Сбербанка помогает реализовать практически любую творческую задумку.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.

Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Мир перевернулся. Telegram ворует у WhatsApp новые полезные функции, хотя годами было наоборот. Опрос

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще