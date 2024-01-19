МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии

МТС сообщила о завершении очередного этапа программы модернизации сети в Сортавальском районе Республики Карелия. Мобильный интернет стал быстрее на треть в посёлках Вяртсиля, Хелюля, Кааламо, Хаапалампи, Рускеала, Пуйккола, а также в самом городе Сортавала.

После перераспределения частот на сети МТС увеличилась емкость канала связи. В результате проведённых работ на треть выросли скорости мобильного интернета для более чем 18 тыс. местных жителей, а также многочисленных туристов, которые в любое время года приезжают полюбоваться местными достопримечательностями. Теперь загрузка и отправка файлов занимает меньше времени, а любые цифровые сервисы доступны даже в периоды максимальной нагрузки на сеть.

Аналитика больших данных (Big Data) МТС показывает, что всё чаще гости региона предпочитают расширять свои знания о Карелии, не ограничиваясь ключевыми туристическими локациями. Многие путешествуют по региону на машине, включая в свои маршруты как можно больше интересных мест. Мобильный интернет МТС стал быстрее в посёлке с богатой историей Хелюля, рядом с которым расположено городище древних карелов Паасо, а также в посёлке Пуйккола, куда заезжают путешественники, чтобы увидеть Каменный сад, созданный местным жителем.

«Сортавальский район – это туристическая мекка Карелии, куда с каждым годом приезжает всё больше гостей, которые не только хотят увидеть мраморный каньон в Рускеале и посетить Валаам, но всё чаще выбирают более детальное знакомство с регионом. Аналитика обезличенных данных показывает, что многие путешественники, после первого знакомства с краем тысячи озёр, возвращаются к нам спустя некоторое время и открывают для себя новые достопримечательности, возможно не столь известные, как Рускеала, но от этого не менее привлекательные. Мы заранее провели работы по модернизации сети в тех местах, где прогнозируется увеличение трафика с началом летнего туристического сезона», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.