«Одноклассники» узнали, куда россияне ездили в новогодние праздники

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, как российские пользователи путешествовали по стране в новогодние праздники и какие туристические направления оказались наиболее популярными. Аналитики соцсети изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках, с 30 декабря прошлого года по 8 января этого.

За новогодние каникулы наибольшее количество пользователей ОК посетили Москву. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» – Сочи, на третьем – различные города Золотого кольца России. Также в топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда россияне приезжали или прилетали в основном для отдыха на Байкале, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).

Таким образом, пользователи ОК предпочитали не только культурную программу и прогулки по достопримечательностям, но и активный отдых, например горнолыжный спорт и «охоту» за северным сиянием. Путешествуя по России во время новогодних праздников, люди активно делились контентом в ОК. Среди проанализированных публикаций больше половины (55%) с фотографиями, 15% – с видео.

В рамках исследования ОК учитывали публикации только тех пользователей, которые включили геолокацию в настройках и в период исследования уехали из города, где они проживают постоянно, – его можно указывать в настройках профиля. Всего ОК проанализировали более 100 тыс. публикаций о путешествиях пользователей.