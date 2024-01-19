Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA

Hisense объявляет о доступности приложения «VK Видео» на ОС VIDAA. Пользователи могут ознакомиться с эксклюзивными шоу и документальными проектами, фильмами, сериалами, мультфильмами в рамках удобной и интуитивно понятной операционной системы, разработанной для совершенствования просмотра и большего комфорта зрителей. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Мы говорим о видео, снимаем видео и смотрим видео: значение этого формата передачи информации нельзя переоценить, – сказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов. – Платформа «VK Видео» воплощает в себе идеальное хранилище бесценной классики и самых актуальных новинок. Мы рады, что теперь сюжеты на любой вкус доступны на ОС VIDAA от Hisense. Это означает, что аудитория тех, кто разделяет с нами положительные эмоции, подаренные «VK Видео», расширится еще больше. Опираясь на возможности операционной системы Hisense, технологии, использованные при разработке нашего видеосервиса, позволят каждому получить желаемый контент легко и в отличном качестве».

«Время, проведенное перед экраном телевизора, нередко имеет восстанавливающий и преображающий эффект, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Мы смеемся и размышляем, познаем новое и меняемся, выбирая ролевые модели, вдохновляющих персонажей, траектории роста. Чтобы любой желающий мог найти тот видеосюжет, который необходим ему для восполнения жизненных сил, мы включаем в VIDAA все больше опций. «VK Видео» – новинка в семействе приложений нашей операционной системы – несомненно послужит источником ярких впечатлений и счастливых минут в согревающей домашней атмосфере».

Платформа «VK Видео» была представлена на российском рынке в 2021 г. Она включила такие технологии, как адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер, оптимизированные сетевые протоколы, инновационные решения в области доставки и потребления видео и т.д. Библиотека «VK Видео» пополняется на более чем 250 млн новых видео в год.

В 2023 г. в «VK Видео» вышло 1500 эксклюзивных шоу и проектов, в том числе 95 новых блогерских шоу и 25 оригинальных проектов площадки. Среди них – шоу в формате Late Night «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым, психологически-музыкальное шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым, «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл Тайм», «Безумные изобретения» с Александром Пушным, Даней Крастером, Мамиксом и Андреем Старым, шоу для зумеров «ТОП», тревел-шоу «Орёл и Орёл».

По данным Mediascope, в 2023 г. месячная аудитория «VK Видео» в России достигла 67,9 млн человек. С начала года общее время, которое зрители проводят за просмотром в «VK Видео», выросло на 35%. Приложениям для «умных» телевизоров в 2023 г. пользователи уделяли сравнительно больше времени – в среднем 125 минут в день.

***

Операционная система VIDAA – собственная разработка Hisense, которая объединяет доступный пользовательский интерфейс и поддержку сервисов поставщиков видеоматериалов для максимального удобства пользователей. Ежемесячно на телевизорах с процессором VIDAA по всему миру просматривается более 1,13 млрд часов контента.

Компания Hisense была основана в 1969 г. Штаб-квартира находится в г. Циндао, Китай. Компании принадлежат 31 промышленный парк и 23 научно-исследовательских центра, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. высококвалифицированных специалистов. В настоящее время Hisense владеет четырьмя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances, SANDEN и Changelight. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, Hitachi, KELON, Ronshen, ASKO, Vidaa, York VRF, Sanden и др. Одним из ключевых векторов развития компании является разработка «умных» телевизоров. Hisense также предлагает потребителям выбор бытовых электроприборов: от СВЧ-печей до встраиваемой и климатической техники. В России компания присутствует с 2018 г. и сегодня предлагает российским потребителям телевизоры, аудио- и кухонную технику, стиральные машины, пылесосы, мелкую бытовую технику, климатические системы и воздухоочистители. Кроме того, в 2023 г. Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России.