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«Яндекс» опубликовал карту навыков ML-разработчика

«Яндекс» изучил поисковые запросы программистов и составил карту технических навыков, которые регулярно используют ML-разработчики. Она показывает, какие ML-технологии и методы сейчас особенно популярны, как они связаны между собой и как менялся к ним интерес. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чем крупнее на карте название навыка, тем больше запросов о нем задают ML-разработчики. Кликнув на название, можно узнать подробности: описание навыка, динамику интереса к нему с 2010 г. и навыки, которые упоминаются с ним в одном контексте. А также — список альтернативных методов, технологий, библиотек и фреймворков.

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Фото: Яндекс
«Яндекс» опубликовал карту навыков ML-разработчика

В дополнение к карте «Яндекс» опубликовал рейтинги навыков, интерес к которым сильно вырос в 2023 г. по сравнению с 2022 г. Это 10 самых актуальных библиотек и фреймворков и десять ML-технологий и методов. Большинство из них связаны с генеративными моделями и нейросетями для распознавания объектов.

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