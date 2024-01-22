Арендованные автомобили смогут передавать цифровые данные для расчета стоимости короткого КАСКО

Клиенты сервиса «А-прокат» получили возможность застраховать авто по КАСКО по индивидуальному тарифу на поездку с помощью провайдера Simble.

Арендатор сможет застраховать арендованный автомобиль по каско в сотрудничестве с ИТ-сервисом Simble. Для работы этой услуги команда Simble разработала интеллектуальный аналитический модуль, способный самостоятельно рассчитывать индивидуальный тариф, выпускать полис, а также обрабатывать и передавать данные для страховой компании.

Клиент же получает возможность выбрать опцию страхования или в момент совершения аренды авто или же она будет включена в стоимость пользования автомобилем по умолчанию. Страховым компанией услуги выступила СК ТИТ.

«С помощью креативных IT-решений и нестандартных подходов к страховой тарификации мы создали инновационный страховой продукт не только для автовладельцев, но и бизнеса. Цена страхования автомобиля составит от 350 до 530 руб., в зависимости от стоимости транспортного средства. Мы уверены, что наша услуга позволит укрепить связку арендатора и арендодателя автомобиля и сделать их отношения более доверительными. В будущем это решение будет масштабировано и с другими партнерами», — отметили в Simble.

У «А-прокат» появилась возможность сдавать в аренду свои автомобили застрахованными только на время аренды, что позволит сэкономить владельцу автопарка сотни тысяч рублей в год. Аналитический же модуль на базе интеллектуальной B2B-платформы позволит формировать под каждого клиента индивидуальный тариф на основе его поведенческих данных, собранных с помощью смартфона.