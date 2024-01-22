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«МегаФон» подключил 4G для 150 жителей иркутского поселка

Жителям поселка Мурино в Иркутской области стала доступна мобильная связь четвертого поколения. «МегаФон» запустил базовую станцию в населенном пункте, где проживает чуть больше 150 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект полностью покрывает территорию поселка. Скорость мобильного интернета позволяет жителям с помощью современных гаджетов решать ежедневные бытовые вопросы. В любой точке абонентам доступен просмотр видео в стандартном качестве, звонки через мессенджеры, интернет-банкинг и другие цифровые сервисы.

Мурино находится недалеко от пляжа на берегу Байкала. В теплое время года через поселок проходит маршрут туристов, которые едут к древнему озеру отдохнуть. Теперь и они смогут с помощью навигатора уточнять маршрут до мест отдыха, смотреть прогноз погоды, делиться в режиме онлайн в социальных сетях впечатлениями от поездки. Мощности оборудования достаточно, чтобы пользователи даже в период пиковых нагрузок на сеть могли не ограничиваться в использовании мобильного интернета и голосовой связи.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию сети 4G в небольших населенных пунктах Иркутской области. Мобильная связь в таких локациях является основным средством коммуникации жителей с внешним миром. Развивая сеть, мы создаем комфортную цифровую среду для местного населения и гостей, которые приезжают в наш край», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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