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Названы главные российские экосистемы

Аналитическое агентство Spektr провело исследование «Крупнейшие российские экосистемы 2023-2024». Эксперты сравнили наиболее развитые экосистемы на российском розничном рынке – МТС, «Яндекс», Сбербанк, VK и «Тинькофф». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Экосистема – это комплекс сервисов и продуктов от одного провайдера, связанный единой цифровой платформой и развивающийся с помощью анализа данных о пользователях.

Самым активным претендентом на лидерство среди российских экосистем, по оценкам Spektr, стала МТС, занявшая первое место по запускам и покупке новых сервисов. По мнению экспертов, компания активно развивается и усиливает конкуренцию с другими экосистемами. Помимо отрасли телекома, МТС заняла сильные позиции в сфере медиа/развлечениях, активно развивает сферы путешествий и финансов, инвестирует в компании в области навигации и безопасности, занимает освободившиеся после ухода иностранных компаний сегменты (собственная видеоплатформа, магазин приложений, игровые сервисы).

Самой сфокусированной на ИИ-технологиях стала экосистема Сбербанка. Лидером в медиа стал VK. «Яндекс» получил звание самого активного на новых рынках. «Тинькофф» наиболее сосредоточен на развитии суперприложения.

В исследовании отмечается, что МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры – от производства контента до концертных площадок. Например, МТС приобрела сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка.

За год количество клиентов, которые одновременно подключают несколько цифровых сервисов, в Нижегородской области выросло на 18%. Среди сервисов, входящих в экосистему МТС, наибольшим спросом у жителей региона пользуется подписка МТС Premium.

МТС добавила самое большое количество сервисов в свою подписку, например, книжный сервис «Строки» и «Защитник» от спама. В то же время эксперты Spektr подчеркивают, что МТС и «Тинькофф» активнее других используют партнерские сервисы для усиления подписки, в то время, как Сбербанк и «Яндекс», в основном, расширяли ее за счет собственных услуг.

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