«Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год

Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млрд.

Впервые данная функциональность была представлена в 2018 г. Всего в «Облаке Mail.ru» сейчас реализовано 43 сценария для создания воспоминаний на различные тематики.

Современные модели машинного обучения в «Облаке» ежедневно генерируют более 8 млн сторис из фотографий пользователей. Яркие воспоминания можно опубликовать в социальных сетях, сохранить в смартфоне или поделиться ими с близкими.

Наиболее популярными сценариями за четвертый квартал 2023 г. оказались сторис на тему: «Воспоминания сезона». Более 98 млн воспоминаний было сгенерировано с фотографиями пользователей, сделанными в определенное время года. На втором месте, со счетом 58 млн, расположилась «Коллекция объектов». Далее следует подборка «Фотографии из конкретного города»: 50 млн сторис было сгенерировано благодаря фотографиям пользователей из различных городов. Не менее популярными оказались «Воспоминания за месяц с детьми». По данному сценарию было создано около 47 млн невероятных историй.

«Облако Mail.ru с помощью современных ML-технологий умеет находить значимые моменты из жизни пользователей и собирать их в воспоминания. Интерес пользователей к историям и постоянный рост числа хранимых фотографий сподвигают нас внедрять новые сценарии в Облаке, чтобы напомнить о самых ярких моментах жизни и поделиться ими с близкими, друзьями или коллегами», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

Нейросеть «Облака Mail.ru» ежедневно анализирует миллионы фотографий, убирая из выдачи скриншоты, документы, размытые и некачественные фото. Кроме того, алгоритмы облачного сервиса автоматически распознают и сортируют скриншоты, фотографии паспортов, водительских прав и других документов.