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«Ростелеком» и «ВСМПО-АВИСМА» запустили совместную программу для сотрудников предприятия

«Ростелеком» в Свердловской области совместно с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА», производителем продукции из титана, подготовили специальную программу для сотрудников завода. Оператор создал три предложения: «Заводчанин», «Металлург» и «Титан». Специалисты компании на льготных условиях могут воспользоваться высокоскоростным интернетом, интерактивным телевидением и мобильной связью в зависимости от выбранного тарифа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Антон Царегородцев, советник вице-президента, директора Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «"‎Ростелеком" на постоянной основе разрабатывает уникальные предложения как для жителей, так и для компаний региона, используя при этом индивидуальный подход. В Верхней и Нижней Салде наши оптические линии связи охватывают более 80% территории. Наши специалисты готовы подключить телеком-сервисы всем желающим. Перед созданием предложения для "‎ВСМПО-АВИСМА"‎ мы не только узнали, какие услуги наиболее актуальны для работников корпорации, но и учли интересы и задачи по взаимодействию организации со своими сотрудниками. В результате наша команда сформировала три предложения с тематическими названиями. Проект позволит специалистам крупной металлургической корпорации пользоваться качественной связью по выгодным ценам».

Максим Сбытов, директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: «Вместе с "‎Ростелекомом"‎ мы разработали эксклюзивные тарифы, благодаря которым наши сотрудники в Свердловской области смогут получать современные и технологичные услуги связи и сервисы и при этом экономить свой личный бюджет. Уверен, что с новыми предложениями коллеги будут всегда на связи, а сама программа хорошо дополнит их социальный пакет».

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ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным предприятием, производителем продукции из титана и титановых сплавов. В Корпорации работает порядка 20 тыс. человек. На сегодняшний день основным акционером компании является Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров ВСМПО-АВИСМА (65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит Госкорпорации «Ростех». ВСМПО-АВИСМА интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации также используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.

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