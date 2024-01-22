«Яндекс Маркет» запускает новый бренд товаров для дома Pragma

«Яндекс Маркет» начинает развивать собственное направление товаров для дома под брендом Pragma. В него войдут мебель, домашний текстиль, сантехника и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения. Таким образом «Маркет» планирует предлагать покупателям комплексные решения по обустройству дома. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

Уже сейчас на «Маркете» можно купить раковины и унитазы, шланги для душа, постельное белье, одеяла и подушки Pragma. Под новым брендом также продаются диваны, кровати, кресла, стеллажи, настенные полки и ТВ-тумбы, которые «Яндекс Маркет» начал выпускать в прошлом году.

До конца 2024 г. ассортимент нового бренда планируется расширить до 2,8 тыс. товаров. В их число войдут обеденные столы и стулья, кухни, гардеробные системы, комоды, люстры, светильники, посуда, полотенца, смесители, душевые системы, зеркала для ванной комнаты и др. Многие из этих товаров производятся на российских фабриках — в том числе в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Всего у «Яндекс Маркета» около 20 партнеров из разных регионов России — их число продолжит расти.

Продукция бренда рассчитана на массового покупателя, который предпочитает качественные практичные товары. Ассортимент Pragma выполнен в лаконичном дизайне: товары сочетаются друг с другом и подходят к любому интерьеру. Благодаря широкому ассортименту, который включает разные категории, покупатели смогут подобрать все необходимое для дома в одном разделе сервиса. Для того, чтобы обеспечить высокое качество продукции, «Маркет» тщательно контролирует все этапы производства товаров.

Появление бренда Pragma — часть стратегии «Маркета» по развитию категории «Товары для дома» на маркетплейсе. Среди других инициатив сервиса — привлечение новых продавцов и производителей. В 2023 г. число магазинов, которые предлагают товары для дома на «Маркете», увеличилось более чем на 10 тыс. по сравнению с прошлым годом. Среди партнеров маркетплейса — как локальные, так и федеральные ритейлеры. Например, недавно сервис начал сотрудничать с сетью гипермаркетов OBI и Hoff.