Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении проекта полной перезагрузки сети LTE на территории города Острогожска Воронежской области. Компания в сжатые сроки построила и запустила новые базовые станции, а также перенастроили работу всей сети МТС в районном центре. В результате технических работ скорость мобильного интернета на всей территории Острогожска выросла вдвое и стала доступна в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Масштабный апгрейд сети мобильной связи МТС в Острогожске Воронежской области коснулся 99% территории города. Сюда вошли как центральные улицы Кирова, Комсомольская, Рылеева, Кавалерийская, Милицейская, так и пригороды с частным сектором.

Повышенные скорости LTE уже работают во всех социально-значимых учреждениях районного центра, включая городской автовокзал, спортивно-оздоровительный комплекс и бассейн «Жемчужина», Сретенский храм, школы № 4 и 8, детские сады № 5 и 11, а также Центр занятости населения, отделения «Почты России».

При настройке сети специалисты МТС особое внимание уделили возможности быстрого доступа в интернет для врачей и пациентов всех медицинских учреждений города, включая детскую и взрослую поликлиники, инфекционное отделение городской больницы и других медобъектов.

Пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях и сверхчеткой голосовой связью смогут жители микрорайонов Лушниковка и Газопровод, а также военнослужащие на территории воинской части 20155.

«В Острогожске мы настроили работу LTE таким образом, чтобы местные жители и гости города могли спокойно использовать мобильный интернет как альтернативу «домашнему» проводному доступу в сеть. Стабильные скорости LTE вполне позволяют комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Уверен, принципиально новый уровень связи, который создан и успешно работает на всей территории райцентра, будет содействовать развитию очень мощного туристического потенциала Острогожска. Богатая история города, в которой есть и встреча Петра I с Мазепой, и картины великого Ивана Крамского, и творчество Самуила Маршака, имеет все шансы стать новой яркой точкой притяжения Воронежской области, а хорошая связь и интернет станут эффективным инструментом популяризации Воронежских Афин среди жителей других регионов страны», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2023 г. Острогожск, вместе с Воронежем и Лисками, вошел в число первых городов Воронежской области, где компания МТС реализовала проект по переходу телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, переводятся под высокоскоростные сети LTE. Эти меры позволили значительно увеличить зону покрытия связи четвертого поколения и улучшить проникновение сигнала внутри городских зданий и промышленных комплексов. Введение в конце 2023 г. в работу нескольких новых базовых станций на территории Острогожска позволило вдвое увеличить реальные скорости мобильного интернета для пользователей, а также полностью устранить «белые пятна» в мобильном LTE-покрытии районного центра.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.