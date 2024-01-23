Максим Ильяхов стал амбассадором сервиса «Яндекса» для краткого пересказа видео и текстов 300.ya.ru

«Яндекс» представил амбассадора сервиса 300.ya.ru. Им стал Максим Ильяхов, автор книги-бестселлера о работе с текстом «Пиши, сокращай». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью 300.ya.ru и YandexGPT Максим Ильяхов покажет, как использовать нейросети максимально эффективно. Он расскажет о том, как искусственный интеллект помогает редакторам писать быстрее и качественнее, а также поделится самыми интересными статьями и их пересказами из сервиса 300.ya.ru. Материалы будут публиковаться в Telegram-канале Максима, на его сайте и других площадках.

Помимо 300.ya.ru краткие пересказы текстов и видео, созданные нейросетью YandexGPT, доступны всем пользователям «Яндекс Браузера».

«Договорился с «Яндексом», что буду амбассадором 300.ya.ru — это сервис для краткого пересказа текстов и видео. Позвали меня, потому что я известен тем, что пишу и сокращаю. Буду тестировать сервис с разных сторон и делиться своим мнением, кому и когда он может быть актуален. Уже запланировал интервью с командой и решил ради интереса сократить свою книгу «Пиши, сокращай», — сказал Максим Ильяхов.

***

300.ya.ru — сервис «Яндекса», который создает краткие пересказы русскоязычного контента с помощью нейросети YandexGPT. Сервис работает с текстами длиной до 30 тыс. знаков и видео с YouTube длительностью до четырех часов. Ссылку на краткое изложение материала можно отправить другим людям. При пересылке в мессенджерах у таких сообщений будет превью с основными тезисами.

Максим Ильяхов — редактор, автор книг «Пиши, сокращай», «Новые правила деловой переписки» и «Ясно, понятно». Стоял у истоков рассылки «Мегаплана», четыре года работал возглавлял редакцию «Тинькофф-журнала» и создал рассылку «Главреда». Автор «Главреда» — сервиса для очистки текста от словесного мусора.