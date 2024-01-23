Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43% в 2023 г.

В 2023 г. облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43%, выручка по итогам года составила 1,36 млрд руб., в 2022 г. — 976 млн руб. Об этом CNews сообщили представители сервиса «МойСклад».

Рост обеспечили в первую очередь новые пользователи, их количество увеличилось на 27%, в то же время средний чек вырос на 18%, что связано как с повышением тарифов, так и с развитием платных приложений — дополнительных сервисов от сторонних вендоров. При этом количество активных платящих клиентов выросло на 21% и достигло 40 тыс.

«МойСклад» в январе 2024 г. для автоматизации бизнес-процессов используют 33 тыс. розничных магазина, 3 тыс. производственных компании, а также 13 тыс. предпринимателей, торгующих онлайн.

Облачный сервис «МойСклад» продолжает активно работать за пределами России, в 2023 г. «МойСклад» открыл новую дочернюю компанию в Узбекистане. Это пятый открытый офис: Москва, Нижний Новгород, Алматы, Мумбаи, Ташкент.

Среди зарубежных продаж сервиса лидером стал Казахстан, выручка по итогам года в этой стране составила 50 млн руб., это на 117% больше, чем в 2022 г., второе место у Беларуси — 42 млн руб., на третьем Узбекистан — 20 млн руб. Самый быстрый рост в Узбекистане — 122%.

В Индии «МойСклад» развивается под брендом Kladana, количество клиентов в 2023 г. насчитывает несколько десятков, однако почти все они покупают подписку сразу на год.

Штат компании вырос на 20%, 300 сотрудников в январе 2024 г. против 250 в январе 2023 г.

В 2023 г. «МойСклад» продолжил развивать дополнительные функции для МСБ, которые помогают предпринимателям больше зарабатывать и соответствовать законодательным нормам. Для производителей и продавцов воды, одежды, молочной продукции, пива и слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий есть бесплатная поддержка маркировки товаров. Для селлеров в 2023 г. появились собственные коннекторы, которые позволяют автоматизировать продажи на маркетплейсах. Для владельцев производств существует возможность оцифровки всех процессов, включая учет заработных плат, для налаживания бизнес-процессов появились автоматические сценарии и программа лояльности.

В магазине приложений «МоегоСклада» опубликованы 234 приложения, за год их стало на 76 больше . Самыми популярными приложениями «МоегоСклада» в 2023 г. у предпринимателей стали «Онлайн-заказ» — возможность продажи товаров без интернет-магазина, интеграции со всеми маркетплейсами, среди которых Wildberries, Ozon, Kaspi (Казахстан), интеграция со СДЭК, возможность общаться с клиентами в популярных мессенджерах непосредственно из сервиса «МойСклад».

Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса «МойСклад»: «Можно сказать, что рост экономики наблюдается в нашей стране именно в малом бизнесе. Аналитики оценивают, такой рост количества предпринимателей не наблюдался с 2007 г. Конечно, это положительно отражается непосредственно и на нашем сервисе. В этом году у нас рекордное количество новых клиентов, в то же время мы видим, как растут “старые”, те, кто с нами давно. Увеличивается и выручка, и количество заказов/покупок у предпринимателей, торгующих в традиционной рознице и онлайн, растет количество производственных компаний».

«МойСклад» увеличивает команду, расширяет географию присутствия, активно развивает партнерские продажи, появляются новые интеграции. Компания не стоит на месте, невозможно в какой-то момент завершить разработку продукта. Нам необходимо постоянно расширять сервис под меняющиеся запросы наших клиентов, под новое законодательство и при этом обеспечивать высокую стабильность работы. Когда на тебе завязаны десятки тысяч компаний, то требования к надежности сервиса становятся приоритетными, даже пятиминутный простой несет серьезные потери для предпринимателей. Высокие показатели стабильности «МойСклад» демонстрирует уже 15 лет, надежность и отсутствие ошибок — наши главные преимущества.

Рост МСБ и его вклад в экономику продолжится в 2024 г. В связи с этим облачный сервис «МойСклад» планирует в новом году увеличить собственный оборот на 30%.