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В России внедряют промышленный интернет вещей для контроля энергопотребления и аналитики

ИT-компания UMNO digital запускает беспроводной энергомониторинг на вагоноремонтном заводе «Техкомплекс» в Самаре. ИT-решение работает с использованием технологии промышленного интернета вещей (IIoT). Об этом CNews сообщили представители UMNO.

Благодаря энергомониторингу руководство предприятия в режиме реального времени получит данные о работе цеха ремонта колесных пар, производственной дисциплине и уровне энергопотребления каждой единицы оборудования. Для сбора данных используют неинвазивные автономные беспроводные датчики и программное обеспечение собственной разработки UMNO digital.

Система анализирует энергопотребление на разных уровнях: от участков, линий и цехов до конкретных единиц оборудования. Руководству завода доступна информация о пиковых нагрузках и распределении энергозатрат между станками. Для автоматизации отслеживания аномальных параметров работы оборудования предусмотрена настройка оповещений — диспетчеры получат уведомления, если нагрузка станет ниже или выше установленной нормы.

«Industrial Internet of Things — растущий тренд во всем мире. Технология уже перешла с уровня «хайпа» на этап массового внедрения, — сказал руководитель отдела промышленного интернета вещей UMNO digital Дмитрий Серов. — Сегодня компании стремятся бережно относиться к ресурсам, повышать безопасность работы и управляемость процессами. Становятся востребованы не просто системы контроля потребления электроэнергии, а более гибкие решения, которые на основе накопленных данных оценивают сопутствующие показатели и влияют на производственные процессы».

Промышленным энергомониторингом от UMNO digital уже заинтересовались российские производственные предприятия и сети ретейла. В компании уверены, что продукт будет особенно актуален для предприятий с расходом электроэнергии свыше 100 000 кВт/ч в месяц.

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UMNO digital (ООО «Умные цифровые решения») — ИТ-компания предлагает умные цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO.digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.

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