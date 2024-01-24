МТС обновила сеть в Петербурге и Ленобласти, увеличив покрытие и скорость мобильного интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, к началу 2024 г. завершила очередной этап модернизации сети мобильной связи в Петербурге и Ленобласти, реализовав перевод (рефарминг) базовых станций 2G (GSM 900) сразу в стандарт LTE. В результате в регионе существенно расширилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела рефарминг и модернизировала более 750 базовых станций в диапазоне 900 МГц в черте города и за его пределами: в том числе на автодорогах регионального и федерального значения – трассе «Скандинавия», Мурманском, Новоприозерском шоссе. На стандарт LTE было переведено телеком-оборудование в населенных пунктах в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Приозерском, Всеволожском и еще в десяти других районах Ленинградской области.

Доля базовых станций в регионе, ранее работавших в прошлых стандартах связи и модернизированных до 4G, выросла до 95%.

Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, увеличить емкость сети и ускорить передачу данных в Петербурге и Ленобласти. Отдельный фокус сделан на расширении покрытия в местах, где есть сложности с проникновением сигнала: в городе обычно это цокольные этажи многоквартирных домов, бизнес-центров, подземные паркинги, а в области – удаленные поселки.

«Мы завершили проект по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Петербурга и Ленобласти. Он дает максимально широкую зону покрытия и в первую очередь направлен на улучшение передачи данных в труднодоступных с точки зрения покрытия помещениях, например, домах с толстыми наружными стенами или подвальных помещениях. В настоящее время для современного стандарта LTE МТС использует в регионе все доступные диапазоны частот – 800, 900, 1800 2100, 2600 МГц. В итоге в городе и за его пределами выросло покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета увеличилась более чем на 30%. Рефарминг позволяет при минимальных затратах в короткие сроки значительно улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС также применяет технологию агрегации (сложения) частот: смартфон одновременно подключается к нескольким каналам связи в разных частотных диапазонах, что увеличивает пропускную способность и скорость мобильного интернета.

Рефарминг GSM 900 стал продолжением масштабного проекта МТС по обновлению сетевой инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее компания уже начала переводить выделенные под 3G частоты для 4G. На данный момент более 90% частотного ресурса МТС в регионе используется для предоставления услуг в стандарте LTE. В 2025 г. компания планирует завершить работы по рефармингу UMTS 2100 и отказаться от сетей 3G.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.