На 20% быстрее: в селах и поселках Мордовии выросла скорость мобильного интернета

«МегаФон» обновил оборудование в Мордовии и запустил дополнительный слой LTE в среднечастотном диапазоне, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G. После апгрейда сетевой инфраструктуры абоненты могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удалённо при помощи мобильного интернета.

Инженеры провели работы в местах повышенной нагрузки на сеть в поселках Торбеево и Дубитель, а также в селах Кученяево, Зарубкино, Новотроицкое и Пензятка. Специалисты перевели частоты, ранее использовавшиеся в сетях 2G, в актуальный стандарт LTE. Техническое решение позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20%, улучшить покрытие и проникновение сигнала внутри зданий.

Более качественная мобильная связь стала доступна не только жителям малых населенных пунктов, но и путешественникам. Через Дубитель проходит Куйбышевская железная дорога, а рядом — федеральная автомобильная трасса М5, а значит водители, машинисты и пассажиры могут с комфортом проехать по республике и всегда оставаться на связи с близкими.

Модернизация расширила для местных абонентов и туристов возможности использования современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные – за последний год число цифровых звонков в селах и поселках увеличилось на 10%. В 2023 г. абоненты проговорили в сетях четвёртого поколения с чистым звуком и мгновенным соединением свыше 1 млн минут.

«Нагрузка на инфраструктуру ежегодно увеличивается. А значит саму сеть нужно постоянно развивать, чтобы она удовлетворяла растущие потребности абонентов. Это особенно актуально для сельских территорий региона, где мобильный интернет зачастую заменяет проводное соединение. Кроме того, устойчивая связь необходима для развития бизнеса. Например, в Торбеево работают агропромышленные предприятия, занимающиеся молочным животноводством и мясопереработкой. Благодаря скоростному интернету можно подать документы в госорганы с помощью смартфона, не выезжая в город, а также оформить интернет-банкинг и подключить терминал оплаты», — отметил Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Мордовии.

В селах и поселках Мордовии год к году на 22% выросло потребление интернет‑трафика. Жители прокачали в 2023 г. 1,9 тыс. терабайт, что сопоставимо с просмотром 6 тыс. раз всех сезонов комедийного телесериала «Воронины», в котором роль Лёни исполнил уроженец Саранска Станислав Дужников.