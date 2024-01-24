CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Сельчанам Ташлинского района ускорили мобильный интернет

Жители села Алексеевка и поселка Восходящий теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 55 Мбит/с. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в малых населенных пунктах Оренбургской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Алексеевку и Восходящий, где суммарно проживает чуть более 1000 человек, отделяет от областной столицы 160 километров, от районного центра Ташла — 30. Ранее до отдаленных поселений «долетал» слабый сигнал связи. Теперь же местные жители без задержек и прерываний могут пользоваться интернет-сервисами: слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Технические специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, работающее в низком диапазоне частот, для обеспечения максимального покрытия. Также были задействованы средние и высокие диапазоны, которые дают уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. В результате этих работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов оператора выросла от трех до семи раз.

«Инфраструктурный приоритет нашей компании — расширение покрытия мобильной связи в небольших населенных пунктах. Такие инвестиции в развитие телеком-инфраструктуры региона помогают сельчанам быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием. Очень часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

В регионе ведется планомерная работа по улучшению покрытия и качества связи в селах и деревнях. Только за 2023 г. инженеры оператора модернизировали сеть в 90 населенных пунктах области, что позволило увеличить скорость интернета в них в среднем на 25%.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

«Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще