Сельчанам Ташлинского района ускорили мобильный интернет

Жители села Алексеевка и поселка Восходящий теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 55 Мбит/с. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в малых населенных пунктах Оренбургской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Алексеевку и Восходящий, где суммарно проживает чуть более 1000 человек, отделяет от областной столицы 160 километров, от районного центра Ташла — 30. Ранее до отдаленных поселений «долетал» слабый сигнал связи. Теперь же местные жители без задержек и прерываний могут пользоваться интернет-сервисами: слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Технические специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, работающее в низком диапазоне частот, для обеспечения максимального покрытия. Также были задействованы средние и высокие диапазоны, которые дают уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. В результате этих работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов оператора выросла от трех до семи раз.

«Инфраструктурный приоритет нашей компании — расширение покрытия мобильной связи в небольших населенных пунктах. Такие инвестиции в развитие телеком-инфраструктуры региона помогают сельчанам быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием. Очень часто мобильный интернет является для них основным способом связи с внешним миром и получения современных услуг», — отметил директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

В регионе ведется планомерная работа по улучшению покрытия и качества связи в селах и деревнях. Только за 2023 г. инженеры оператора модернизировали сеть в 90 населенных пунктах области, что позволило увеличить скорость интернета в них в среднем на 25%.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.