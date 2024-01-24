Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения

Сервис для цифровизации транспортного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО. Это собственная разработка «СберКорус», реализованная с помощью продуктовой экспертизы на базе ИТ-решений компании. Решение о включении в реестр исполнено на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

«Транспортный ЭДО» от «СберКорус» представляет собой сервис по учету и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде удобного мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.

«Среди основных преимуществ в регистрации данной системы ― ускоряющийся в четыре раза процесс документооборота (по сравнению с бумажным) и отсутствие ошибок, которые возникают при ручном вводе данных. Чтобы в режиме онлайн заполнить транспортную накладную и другие логистические документы с электронной подписью потребуется всего одна минута. По подсчетам экспертов СберКорус, сервис обеспечивает в 24 раза меньше затрат на обработку данных в транспортно-логистических процессах, что стимулирует рассматривать его использование как логический и выгодный всем сторонам этап в дальнейшей цифровизации российского бизнеса», ― отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

В сервисе доступны следующие типы электронных документов: электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронный заказ (заявка), электронный реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и электронный универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), электронный путевой лист (ЭПЛ), электронные экспедиторские расписки и электронные поручения экспедитору.

Ранее в 2022 г. «СберКорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов, а в декабре 2023 г. продлил аккредитацию в ГИС ЭПД.

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«СберКорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. начал внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. входит в группу компаний Сбербанка. Сегодня «СберКорус» – разработчик и провайдер сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России.