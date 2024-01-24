В Чувашии «МегаФон» увеличил площадь покрытия сетью LTE на 30%

Цифровые сервисы на новых скоростях стали доступны абонентам в 120 населенных пунктах, где суммарно проживает свыше 750 тыс. человек. Оператор расширил присутствие 4G во всех городах и районах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С ноября 2023 г. по январь 2024 г. технические специалисты «МегаФона» запустили порядка 140 базовых станций, уделив особое внимание селам и деревням. В частности, оценить улучшенное качество связи могут жители Караево, Буртасов, Одиково, Красномайской, Раскильдино, Тюрлемы и еще ряда поселений, где скоростной 4G-интернет оператора появился впервые.

Сельчанам открылись преимущества онлайн-образования и работы, удаленного использования государственных услуг, виртуального общения. Значительное расширение LTE-покрытия также поможет раскрыть туристический потенциал небольших населенных пунктов и открыть новые маршруты для гостей Чувашии.

«Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни в республике — только за последний год data-трафик в нашей сети вырос на 20%. Проведенные работы позволили обеспечить еще более широкую территорию покрытия и лучший сигнал внутри помещений от Алатырского до Яльчикского района. Интернет четвертого поколения появился даже в деревнях, где проживает менее ста человек», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Увеличение зоны покрытия LTE дало возможность использовать голосовую связь нового стандарта с кристально чистым звуком — VoLTE (Voice over LTE). Благодаря технологии жители республики могут одновременно совершать голосовые вызовы в сети 4G, загружать видео и отвечать в мессенджерах. Услугу не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.