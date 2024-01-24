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В «Шедевруме» теперь можно изменять собственные фото с помощью YandexART

Пользователи «Шедеврума» смогут изменять собственные изображения и фотографии с помощью нейросети YandexART. Для этого в приложении появились «фильтрумы» — восемь креативных режимов, открывающих еще больше возможностей для творчества и веселья. Изображения можно стилизовать под плюшевые или вязаные игрушки, кадры из мультфильмов, пиксельную графику, нарисованные кистью картинки, а также добавить на них зимнюю атмосферу, неоновое свечение и красочные цветы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Фильтрумы в приложении работают на базе YandexART. Нейросеть полностью перерисовывает изображение в выбранном пользователем стиле, сохраняя сходство с оригиналом.

Для стилизации нужно выбрать один из фильтрумов и загрузить изображение из галереи мобильного устройства. Измененные нейросетью картинки можно опубликовать в ленте «Шедеврума». Кроме того, их можно скачивать, чтобы отправлять друзьям, делиться ими в чатах, создавать мемы, стикерпаки, использовать как аватарки в соцсетях и не только.

Скоро в «Шедевруме» появятся и другие креативные режимы, а также возможность создавать свои собственные режимы обработки изображений с помощью текстовых запросов. Ими можно будет делиться в приложении, социальных сетях и мессенджерах.

Первый специальный режим генерации — «елочная игрушка» — появился в «Шедевруме» в конце 2023 г. Пользователи приложения создали в нем более 4,5 млн новогодних украшений.

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«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. С момента запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили почти 10 млн пользователей.

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 330 млн картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в «Шедеврум», используется в «Яндекс Бизнесе», а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании.

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