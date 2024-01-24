CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN

На официальном сайте бренда премиальных электромобилей Voyah появился специальный сервис, предназначенный для проверки VIN моделей марки на предмет действия официальной гарантии. Теперь перед покупкой клиент может достоверно узнать о том, распространяются ли гарантийные обязательства на тот или иной электромобиль или гибрид марки Voyah, представленный на российском рынке.

Сервис предусматривает проверку не только новых, но и уже приобретенных электромобилей. Во избежание непредвиденных ситуаций, электромобили Voyah следует приобретать только у официального дилера. В этом случае все гарантийные обязательства будут соблюдены в полном объеме.

Действие гарантии предоставляет клиенту всю полноту правовой защиты. Продукция, реализуемая официальным дилером Voyah, подпадает под действие «Закона о защите прав потребителей», что предполагает эффективное, а главное, юридически прогнозируемое решение всех спорных ситуаций, отмечают в компании. Клиент может рассчитывать на своевременное и качественное устранение любых выявленных дефектов, а также восстановление работоспособности основных систем электромобилей и гибридов Voyah. Сроки проведения всех гарантийных работ четко регламентированы, что обеспечивает владельцам официально поставляемых электромобилей Voyah получение сервиса согласно всем стандартам премиального бренда.

Сервисные центры официального дилера не испытывают проблем с запасными частям: на складах имеется значительный запас деталей. Официальные сервисы Voyah имеют в своем распоряжении полный комплект необходимого диагностического оборудования, а сотрудники, включая специалистов с допуском к высоковольтным работам, проходят обучение под контролем производителя.

Продуктовая линейка бренда премиальных электромобилей Voyah в России включает три модели: интеллектуальный кроссовер Voyah Free в двух модификациях, в том числе с увеличенным запасом хода, роскошный минивэн Voyah Dream в гибридной и электрической версиях, а также бизнес-седан Voyah Passion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

«Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще