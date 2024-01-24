Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN

На официальном сайте бренда премиальных электромобилей Voyah появился специальный сервис, предназначенный для проверки VIN моделей марки на предмет действия официальной гарантии. Теперь перед покупкой клиент может достоверно узнать о том, распространяются ли гарантийные обязательства на тот или иной электромобиль или гибрид марки Voyah, представленный на российском рынке.

Сервис предусматривает проверку не только новых, но и уже приобретенных электромобилей. Во избежание непредвиденных ситуаций, электромобили Voyah следует приобретать только у официального дилера. В этом случае все гарантийные обязательства будут соблюдены в полном объеме.

Действие гарантии предоставляет клиенту всю полноту правовой защиты. Продукция, реализуемая официальным дилером Voyah, подпадает под действие «Закона о защите прав потребителей», что предполагает эффективное, а главное, юридически прогнозируемое решение всех спорных ситуаций, отмечают в компании. Клиент может рассчитывать на своевременное и качественное устранение любых выявленных дефектов, а также восстановление работоспособности основных систем электромобилей и гибридов Voyah. Сроки проведения всех гарантийных работ четко регламентированы, что обеспечивает владельцам официально поставляемых электромобилей Voyah получение сервиса согласно всем стандартам премиального бренда.

Сервисные центры официального дилера не испытывают проблем с запасными частям: на складах имеется значительный запас деталей. Официальные сервисы Voyah имеют в своем распоряжении полный комплект необходимого диагностического оборудования, а сотрудники, включая специалистов с допуском к высоковольтным работам, проходят обучение под контролем производителя.

Продуктовая линейка бренда премиальных электромобилей Voyah в России включает три модели: интеллектуальный кроссовер Voyah Free в двух модификациях, в том числе с увеличенным запасом хода, роскошный минивэн Voyah Dream в гибридной и электрической версиях, а также бизнес-седан Voyah Passion.