Аналитика «МТС Банка» и Ozon fresh ко Дню студента

Аналитики «МТС Банка» и сервиса Ozon fresh в преддверии Дня студента изучили траты россиян в возрасте 18-25 лет. Молодые люди в 2,6 раза чаще покупают на маркетплейсах, а самыми популярными товарами стали снеки и сладости.

По данным «МТС Банка», у молодежи в январе 2024 г. больше всего вырос спрос на книги – их покупали на 28% чаще, чем год назад, при этом средний чек остался на уровне прошлого года и составляет 600 руб.

Также выросли продажи программного обеспечения (ПО) и канцтоваров – на 24% и 19% соответственно. Средние чеки в обеих категориях снизились за год практически на треть: на канцтовары на 26% до 410 руб., а на ПО на 32% до 870 руб.

В январе 2024 г. молодые люди стали в 2,6 раза чаще совершать покупки на маркетплейсах, средний чек вырос на 9% до 1760 руб.

На сервисе Ozon fresh подготовили специальную подборку товаров ко Дню студента, проследив потребительский спрос аудитории 18-25 лет. Аналитики сервиса отмечает, что в среднем молодые покупатели начинают формировать более полезные пищевые привычки, чем год назад. И хотя сладкое и снеки все еще лидеры продаж, но сладости покупают уже меньше, а чипсы заменяют на сухофрукты и орехи, особенно популярны смеси разных видов и фисташки.

В январе 2024 г. молодежь покупала снеки в 2,3 раза чаще, чем сладкое. При этом по количеству продаж снеки держатся на уровне прошлого года, а спрос на сладости упал на 10%.

Третьи по популярности среди студентов – колбасы и сосиски, их продажи выросли на 42% по сравнению с январем прошлого года. Безоговорочный лидер – докторская колбаса разных производителей. В среднем колбасы и сосиски молодые люди покупали в 10 раз чаще, чем готовые сэндвичи, спрос на которые вырос на 21% в январе. Самые популярные товары этой категории – круассаны с сыром и ветчиной, онигири с крабовым мясом и хот-доги.

Из непродовольственных товаров на Ozon fresh также отмечают рост продаж канцелярских товаров на 14% в январе 2024 г. Самый популярный товар у молодежи – бумага для принтера.