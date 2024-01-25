Андрей Калинин назначен новым генеральным директором MTS AI

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о назначении Андрея Калинина генеральным директором MTS AI.

В новой должности Андрей Калинин сфокусируется на разработке новой стратегии компании. В его обязанности также войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы МТС в различных каналах и разработка ИИ-решений для сервисов МТС. Помимо этого, Андрей займется развитием других продуктов MTS AI на В2С-рынке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Андрей Калинин имеет обширный опыт работы в сфере ИИ и руководства технологическими командами. С 2000 по 2010 гг. он занимал различные позиции в ИТ-компаниях — от разработчика до руководителя проектов. В частности, работал в Rambler, компании «Ашманов и партнеры», «Лаборатории Касперского» и других.

Андрей Калинин назначен новым генеральным директором MTS AI

С 2010 г. работал в Mail.Ru Group и VK. Руководил разработкой поисковых систем. Позднее занимал должность вице-президента по технологиям искусственного интеллекта. Курировал проекты диалогового помощника «Маруся», умной колонки «Капсула», рекомендательных систем для музыки и видео. Также занимался проектами в сфере компьютерного зрения и распознавания речи.

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MTS AI — дочерняя структура МТС, один из лидеров в сфере искусственного интеллекта в России. Специализируется на разработке продуктов и решений на базе технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания и синтеза речи, генеративного ИИ и других. Компания также проводит акселерационные программы для стартапов, имеет свой венчурный фонд, который инвестирует в перспективные команды и технологии. В портфеле MTS AI — 7 компаний, в том числе VisionLabs — работает в области распознавания лиц.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.