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«МегаФон» расширил сеть LTE на Кубани

Рост мобильного трафика зафиксировали специалисты «МегаФона» в двух населенных пунктах Динского района Краснодарского края. В ответ на увеличившийся спрос инженеры оператора установили для селян дополнительное телеком-оборудование, что помогло снять часть нагрузки с действующих базовых станций и повысить скорость загрузки данных в регионе до 50 Мбит/с.

Улучшения коснулись станицы Новотитаровской и поселка Южного, где проживают более 35 тыс. жителей. Помимо объектов культурной, спортивной и социальной значимости в этих населенных пунктах располагаются крупные промышленные предприятия, позволяющие не выезжать на работу в краевую столицу. А удобные маршруты до Черного или Азовского моря являются очевидным преимуществом этих мест.

Как показала обезличенная аналитика оператора, в декабре 2023 г. против декабря 2022 объём передачи данных в этих локациях вырос в 1,5 раза. В среднем станичники и селяне прокачивают более 2 тыс. ТБ трафика в год. Такой объём информации эквивалентен просмотру свыше 223 тыс. фильмов в HD‑формате.

«Нам важно предоставлять своим абонентам доступ к качественным услугам связи где бы они не находились: дома, на работе, отдыхе или в пути. Новое техническое решение привело к росту ёмкость сети в Новотитаровской и Южном на 20%, теперь пользоваться цифровыми сервисами клиентам станет еще комфортнее», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Также в регионе растет популярность звонков с технологией VoLTE. Она обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. В прошедшем году жители края проговорили свыше 2 млрд минут в месяц, равные 4,5 годам беспрерывного общения.

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