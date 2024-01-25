«МегаФон» разогнал интернет в городах Ростовской области до рекордных скоростей

Гостям Ростовской области и местным жителям стало комфортнее общаться с близкими, делиться селфи и выкладывать видео в Сеть. «МегаФон» установил дополнительную инфраструктуру в местах растущей нагрузки в Таганроге и Новочеркасске.

На родине писателя Антона Чехова инженеры запустили дополнительные базовые станции LTE в четырех районах – центральном, северном, западном и восточном. Здесь находятся исторические и культурные места притяжения – набережная, скверы и музеи, а также отели и гостиницы. Теперь максимальная скорость мобильного интернета достигает здесь 287 Мбит/с, что позволяет всего за одну минуту выложить 70 сторис о достопримечательностях Таганрога в социальные сети.

В Новочеркасске цифровые изменения затронули территорию около рощи Красная весна, в которой по живописным пешеходным маршрутам гуляют гости санаториев. Благодаря новым телеком-объектам, средняя скорость передачи данных в этих локациях выросла почти на 10% и в пиковых значениях достигает 198 Мбит/с. Востребованность онлайн-сервисов подтверждает статистика, год к году у туристов увеличилось потребление трафика на 27%. В среднем они прокачивают 965 ГБ – это сопоставимо с отправкой свыше 240 тыс. селфи в семейный чат.

«Мы постоянно мониторим возрастающую нагрузку на сеть, ведь надёжная связь в современном мире стала неотъемлемым атрибутом для жизни и имиджа региона. Например, только в декабре мы модернизировали и построили в городах и малых населенных пунктах более 30 телеком-объектов, что позволило повысить производительность инфраструктуры и сохранить стабильную скорость передачи данных на фоне быстро растущего потребления интернета», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Количество приезжих в донских городах выросло на 19% год к году, как показывает исследование оператора на основе обезличенных данных абонентов. В топ-5 визитеров вошли жители Краснодара, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и Сочи. В среднем в месяц на разговоры по телефону гости области тратят более 1 млн минут и используют 113 ТБ трафика в своих смартфонах. Такого объема достаточно, чтобы распечатать 28 млн фотографий и устелить ими весь Таганрог площадью 95 км2.