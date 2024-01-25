«МегаФон» усилил сигнал LTE в трех приморских селах

Жители сразу трех небольших поселений – Невское, Горный Хутор, Тигровый получили улучшенное качество мобильной связи. «МегаФон» выполнил модернизацию телеком-оборудования, что позволило почти на 30% увеличить зону покрытия LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря обновлению сети интернет-соединение стало более устойчивым, а емкости достаточно, чтобы жители населенных пунктов могли передавать данные через мессенджеры, совершать банковские операции с помощью смартфона и заходить на государственные цифровые сервисы.

Расширение зоны покрытия в сельской местности особенно важно. Здесь у людей нет возможности пользоваться проводным интернетом, а мобильная связь часто является единственным средством коммуникации. В Невском, Тигровом и Горном Хуторе проживает не более 500 человек. Самый малочисленный из них поселок Тигровый. Он расположен в верховьях реки Илистая и является точкой притяжения для приморских рыбаков. Работы, проведенные на оборудовании оператора, позволяют любителям рыбалки с максимальным комфортом делиться впечатлениями в социальных сетях или пересылать фотографии с помощью мессенджеров.

«Модернизация сети расширяет зону покрытия 4G и улучшает качество мобильной связи для абонентов. Сельчане могут комфортно общаться с родными и близкими как с помощью традиционной голосовой связи, так и через интернет. Развитие в регионе сети LTE дает возможность пользователям, выезжающим за пределы городов, не отказываться от своих цифровых привычек – проверять почту или вести переписку в мессенджерах», - сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.