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МТС прокачала интернет в районе Левобережья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество связи на левом берегу Иртыша. Благодаря проведенным работам выросло 4G-покрытие и емкость сети на территории ЖК «Кузьминки», включая новостройки, детский сад, многочисленные магазины и кафе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе Левобережья, в результате чего заметно увеличилась скорость мобильного интернета для жителей улиц Перелета, Крупской, а также части новостроек, расположенных в ЖК «Кузьминки». Теперь жители «спального» района могут с комфортом пользоваться сервисами заказа такси и доставки покупок с маркетплейсов, общаться с друзьями и знакомыми по видеосвязи, получать государственные и муниципальные услуги в электронном формате, а также удаленно учиться, работать и подключать различные гаджеты и элементы умного дома.

«В прошлом году в Кузьминках сдали в эксплуатацию последнюю новостройку. За эти годы район рос, увеличивалось количество жителей, а значит, и потребность в быстром мобильном интернете. Ежегодно мы фиксируем рост трафика в этом районе на 20-30%, а потому активно развиваем свою сеть. Увеличение скорости и зоны охвата LTE не только обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, но и будет способствовать внедрению цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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